2024總統大選持續倒數，藍白整合卡關，外界關注民眾黨總統參選人柯文哲動向。柯文哲今晚在臉書發佈新競選廣告，劍指藍、綠執政20年，但台灣沒有變得更好，打出「終結對立，回歸理性，把國家還給你」口號，呼籲選民台灣走出兩極對立。

柯文哲晚間在臉書發佈50秒競選廣告打親子牌，旁觀母親視角指出「2000年，他0歲，你說換掉威權的，他會更好」、「2008年，他8歲，你說換掉貪汙的，他會更好」、「2016年，他16歲，你說換掉無能的，他會更好」，到「2024年，他24歲…」最後問出「你在藍綠之間選了二十幾年，他有過的更好嗎？」

柯文哲說，從2000年到2024年，我們的一生能有幾個24年？這麼多年之間，臺灣一共進行7次總統大選，每一次，人們都以為換一個政府會更好，滿心期待著手中選票，可以終結無能、貪腐，帶來希望。然而，當我們一次又一次將神聖的選票投入票匭，隨著政權不斷輪替，有人從首投族變成社會中流砥柱，有人從滿腔熱血到白髮蒼蒼，臺灣卻沒有變得更好，人民累積的只有憤怒與失望。

柯文哲也喊話，不要失望，2024年，讓我們再一次相信民主與普世價值，相信政治應該為了解決人民的大小事而存在；相信政府可以清廉、勤政、愛民、愛鄉土；可以將國家利益置放於政黨或個人利益之上，相信在新的時代，臺灣可以走出兩極對立、回歸理性。2024，再一次相信美好台灣，把國家還給你。