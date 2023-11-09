女星朱芯儀2022年自曝罹患乳癌，在經歷過多次化療，進行乳房切除及重建手術後抗癌成功，也因此她變得十分重視身體健康，時常會在社群上面分享醫療資訊，今日她轉發名醫整理的「看診10不」，表示內容都認同，不過她卻也提出一種狀況讓她很不喜歡，非常尷尬。

朱芯儀分享醫師陳志金整理的「看診10不」包括不要敲門、不要探頭進去看、不要用手機、不要對詢問不耐煩、不要偷錄音錄影、不要對自己的身體太陌生、不要隱瞞以前的就醫報告、不要用「聽說」的內容和醫生爭辯等內容。

女星朱芯儀分享看診遇到的尷尬狀況。（圖／朱芯儀 FB）

朱芯儀透露，對於這些事項都認同，但她實在很不喜歡一種情況，「就是護理師請你進診間時，發現前面還有人沒有出來」。她直言，有時候前一位患者還在問診、看報告，討論子宮肌瘤的大小與私密處狀況，遇到這種狀況讓她無奈表示「尬的」，而且輪到她本人看診時，下一位病患也會在診間一起聽，她的身體是出了什麼狀況，這樣的狀況讓她滿頭問號，發文表示「不配合好像很怪，大家都這樣，大家都是女生有什麼好害羞的，這樣對嗎?」。