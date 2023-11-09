俄羅斯總統普丁在本週四（9）表示，俄羅斯與哈薩克之間以雙方本國貨幣進行貿易結算的份額正在擴大，雙邊經濟關係的重點之一是農業合作。他還強調和平的歐亞地區將成為新世界秩序（New World Order）的支柱。

據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）9日報導，普丁在哈薩克首都阿斯塔納舉行的俄羅斯－哈薩克地區論壇上表示：「在出口和進口交易中使用國家貨幣已經顯著擴展」同時他補充說，兩國之間的農業合作是其經濟政策的重點之一。預計在論壇上將簽署價值1億美元（約新台幣32億元）的多項協議和合約。

談到俄羅斯在農業市場的地位，普丁表示俄羅斯將繼續是最大的穀物出口國。根據稍早克宮的官方新聞聲明，普丁預計將和哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）將開始進行閉門會談，隨後將進行更深入的俄哈談判。

峰會結束後，將簽署文件，並由2國領袖發表聯合新聞聲明。在訪問哈薩克之前，普丁接受了哈薩克一家報紙的採訪，他強調，和平的歐亞地區將成為新世界秩的支柱。