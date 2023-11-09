64歲綜藝天王胡瓜憑藉節目《最強綜藝秀》奪下第58屆金鐘獎「綜藝節目獎」，主持功力備受肯定。他日前也透露除了工作外，平時也是積極運動健身。近日胡瓜透過社群網站曬出一張騎乘重機的影片，網驚身材也太好。

胡瓜維持健身好習慣，狂甩肉10公斤，近日他在臉書公開一段帥氣影片，畫面中胡瓜穿著貼身皮衣搭配緊身褲，修身穿搭，意外曝光健身成果，胡瓜分享「很多人最近問我這麼多時間在幹嘛？在學重機」。

他也透露自己其實是初學者，笑問大家「這是我的入門款，帥嗎？」，豪爽摘下安全帽，瞬間引發粉絲暴動，影片才短短33秒，吸引超過2萬網友按讚留言「太太太帥了」、「藝人重機團，又可以多一位成員了」、「哇！瓜哥您的入門款已經是很多人的旗艦了」，也有網友分享經驗「注意大魔車很重，要倒車時記得不要救，人要跳開小心壓到腳，給瓜哥建議先選台座位較低車重較輕的車先練習」。