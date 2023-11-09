許多人在路邊停放機車時，可能會遇到不速之客在上頭暫作休息。新北永和一位女子近日把機車停在路邊，沒想到正要騎車時卻發現，有一位女街友躺在座墊、雙腳交疊靠在龍頭上睡大覺，讓她相當傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「為什麼別人都是遇到貓咪賴著不走，我卻遇到一個阿桑呢？」，原來就在她停放機車時，有一位女街友趁機躺上去睡大覺，雙腳直接交疊放在籠頭上，身上還穿了一件背心維持熟睡後的體溫，可以說是相當愜意。

對此，許多網友紛紛回應，「收編」、「這麼可愛，收編啊」、「阿桑：妳好，我是昨天被妳救的貓咪，我回來報恩了」、「這樣能睡也是高手」、「修煉成精的百年老貓幻化成阿婆來報恩，快把她帶回家」、「家有一老如有一寶啊～」。

有在地人指出，該位女街友常在永和遊蕩，「是不是在永和，永和有個女遊民看起來好像」、「這個人常常在中永和出沒！」；另外不少人認為，原PO應該要洗車或消毒以免車子遭汙染，「抱歉，我完全無法接受，報警吧，還有求償清洗或消毒」、「有消毒嗎…是我，我真的報警協助處理，警方當見證人，自己提供水與衛生紙，要求對方清潔，我佩服你」，原PO則補充，後來她叫女街友起床後，對方就直接離開了。