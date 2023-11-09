候鳥為禽流感跨國境傳播重要媒介，時值候鳥度冬南遷之際，我國為候鳥度冬遷徒必經之地，為積極掌握候鳥抵臺現況，以利禽流感預警及強化防疫作為，防檢署今日邀集野鳥專家學者，大部分棲地呈現候鳥剛抵達的情況，其中鰲鼓溼地雁鴨族群已經相當龐大，候鳥剛抵臺較容易在一地集結因此族群量較大，隨後也可能往其他棲地移動，增加病毒傳播機會。

此外，另候鳥路徑上游國家日本近期已發現7例候（野）鳥H5N1亞型高病原性禽流感案例，防疫風險不容小覷，防檢署籲請養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播。

防檢署提醒，養禽業者持續留意各項防疫訊息，並提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處新臺幣100萬元罰鍰。