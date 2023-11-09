民進黨基隆市立委參選人鄭文婷9日上午在民進黨中央黨部，與新竹市立委參選人痛批藍白陣營。鄭文婷指國民黨籍的立委參選人林沛祥曾出席海峽論壇，表達「支持基隆辦雙城論壇，兩岸友好交流」，並指出，若林沛祥當選，基隆恐成為藍白統戰的火車頭。為此，林沛祥9日晚間表示，他以兩岸和平及穩定經濟發展為主張，對中美雙方都保持友好態度。

鄭文婷表示，提到基隆市「舔共」議員，都會連結到林沛祥。她認為，林擔任基隆市議會副議長時，曾赴中國大陸參加海峽論壇，甚至表達「支持基隆辦雙城論壇，兩岸友好交流」，明顯無視中共軍機、軍艦繞台的威脅武嚇，還企圖將統戰活動引入台灣，她認為，林根本就是在製造「反美論」，挑撥台美關係。

林沛祥說：「參加一次海峽論壇就被指舔共，那自己留學美國超過5年，按民進黨候選人的邏輯來看，大概會舔美舔到噎死吧。」

林沛祥認為，他以兩岸和平及穩定經濟發展為主張，不論與陸、美哪一方走太近，都可能讓世界局勢失衡，進而損害台灣人民的利益。

林沛祥強調，他的主張與民進黨主流的極端反中不同，而是對陸、美雙方都保持友好態度，希望民進黨籍的鄭文婷能多加包容不同的聲音，自己也會包容對手追求動盪的理念。