百萬網紅Joeman（九妹，本名翁雋明）近日捲入大麻風波，他火速發聲明道歉，不少網紅界的友人也力挺，替他加油打氣，引來網友不滿，喊話要抵制、退訂，而曾轉發Joeman道歉聲明的魚乾，在限時動態道歉了，強調「我絕對沒有贊同違法行為」。

Joeman因持有大麻被逮，他也發道歉影片坦承在國內、外都有吸食經驗，並表示做了最壞的示範，願意改進並配合調查，而不少YTR阿滴、胡子、百靈果等也轉發，表達對他的支持。

魚乾強調「絕對沒有贊同違法行為」。（圖／取自魚乾IG）

此舉引來網友不滿，認為他違法還公開聲援，揚言要退訂，而當時也發文「我最尊敬的創作者，這次做錯事，勇於面對並改過，還是給你讚」送暖的魚乾，時隔2天再次發文回應，「我絕對沒有贊同違法行為，我應該表達得更加清楚堅定，之後我會更加謹言慎行，非常抱歉，對不起」，她也感謝提出討論的網友，會虛心接受他們的建議。

而另一名網紅Cheap也曾發文「不要被打倒」力挺Joeman，遭網友質疑雙重標準，他也表示是斷章取義，他是基於朋友道義勸說，要他不因為這件事被打倒，而不是贊成他吸毒。

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