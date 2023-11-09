今（9日）天各地天氣狀況穩定，各地出現30度高溫，明（10日）天下午鋒面通過加上東北季風增強，迎風面將逐漸轉雨變涼，這波東北季風預計要到下周三（15日）才會趨緩。

中央氣象署資訊顯示，明天上午各地天氣依然穩定，呈現多雲到晴的狀況，但午後鋒面來襲，加上東北季風增強，迎風面的北部、東半部雲量增加，將出現短暫雨勢，尤其基隆北海岸及東北部山區更明顯，恐出現較大的雨勢，提醒民眾外出攜帶雨具；溫度部分，白天高溫依然上看30度，各地晚間低溫則在22度左右。

明（10日）天午後鋒面加東北季風來襲，北部、東北部地區將轉濕涼。（圖／中央氣象署）

周六起至下周二（11日至14日）持續受東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼。周六、下周日的水氣較明顯，包括基隆北海岸及東北部地區都有局部較大雨勢，桃園以北、東部及東南部地區也可能出現局部短暫陣雨；下周一、下周二雨勢減緩，但北台灣會變得更冷，屆時低溫將跌至1字頭。

下周三、下周四（15日、16日）東北季風減弱，除東半部還有短暫雨勢外，其餘各地大多呈現多雲到晴的好天氣。值得注意的是，下周五（17日）起東北季風又會增強，整體來說下周天氣變化較複雜，提醒民眾外出攜帶衣物，注意保暖。