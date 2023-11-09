台北市1名陳姓男子，日前騎車將機車停放在紅線上，機車踏板上還放著包包，但人卻離開車子，警方巡邏經過發現，員警看見包包內有貴重物品，於是在現場等候車主，車主現身後警方查驗身分，意外發現他是名通緝犯，當場將他逮捕。

警方表示，中正第二分局泉州街派出所警員蔡旻樺、洪郁翔日前擔服巡邏勤務，5時40分許巡經中華路2段301巷，發現有一輛停放在紅線的普重機車，腳踏板上放著背包且未拉拉鍊，貴重物品外露容易吸引竊賊。蔡員發現該車的排氣管還有餘溫，猜測駕駛應未走遠，便在周遭查找車主。

幾分鐘後一名男子奔向警方，表示他是車主，背包也是渠的公事包，剛剛急忙騎來上班找工班簽到，忘記把背包帶走。謹慎的蔡、洪二員仍先查詢該名男子身分，以確認是否為車主。然而警方輸入該男子證號後，經查陳姓男子竟然是臺南地方檢察署於10月16日發布的詐欺通緝犯！警方依法告知陳男觸犯法條及權益後，將陳男上銬逮捕並帶返所偵詢，全案詢後移請臺南地方檢察署賡續偵辦。