民眾黨昨拋出3份黨籍參選人柯文哲全勝的內參民調，重申全民調立場，藍白整合再次卡關，媒體人謝寒冰直言，現在唯一能藍白合的方式就是比民調。對於破局後的發展，謝認為，前立法院長王金平的號召力，會讓侯、柯一路糾纏，不可能出現棄保效應，只要分裂，總統局就沒有希望，就看藍白怎麼合作把立委席次保住。

謝寒冰今(9日)在政論節目《新聞大白話》表示，藍白合破局已經近在眼前，如果侯友宜認為民調有贏過柯文哲，就趕快比民調，現在ETtoday、美麗島電子報的民調，侯也確實贏過柯，「那就比(民調)阿，唯一能藍白合就只能這樣，真的比一場，不然真的不用玩了，已經合不起來」。

對於藍白合若破局的發展，謝寒冰認為，韓國瑜不會是副手的好選項，因為韓的魅力、臨場表現、反應，都比侯友宜優秀，若「侯韓配」造勢，侯的光環會被韓國瑜蓋過，這不會是好現象，但韓可以擔任總幹事等能夠全台到處輔選的角色，副手還是找女性、高學識等條件的人選做搭配，就看藍營自己選擇。

謝寒冰也點出，前立法院長王金平仍有號召力量，即使現在有些民調顯示柯文哲領先侯友宜，未來選戰正式開打後，柯、侯兩人會是一路糾纏，誰都不會被棄保，就如2000年總統選舉一樣，連戰、宋楚瑜也沒有棄保成功，最後上陳水扁當選。

謝寒冰認為，現在柯文哲沒有當年的宋楚瑜強、侯友宜不見得比當年的連戰弱，雙方的差距無法拉開就很難棄保，這一次選舉根本就不會發生棄保效應，只要一分裂，總統這一局就沒有希望了，就看藍白怎麼合作，把立委席次保住。