本月20日就要展開總統候選人登記，藍白整合仍然陷入困局當中。《ETtoday民調雲》稍早披露最新民調，目前在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度依然保持第一，支持度34.9%、其後為國民黨總統參選人侯友宜的27.3%、民眾黨總統參選人柯文哲以26.0%排第三。該份民調同時更指出，在區域立委及不分區立委的政黨支持度前三名均為國民黨領先，民進黨次之，民眾黨居末。

根據《ETtoday民調雲》今（9）日報導，在本月7日所做的調查下，從區域立委這部分可以看到，政黨支持度前三名分別為國民黨33.2%、民進黨31.6%、台灣民眾黨14.0%，接著則為無黨籍3.5%、時代力量1.6%、台灣基進黨0.9%、親民黨0.5%、新黨0.2%以及其他政黨1.1%，而不投票／投廢票與不知道的比例為13.5%。

至於不分區立委方面，政黨支持度前三名分別為國民黨31.8%、民進黨30.3%、台灣民眾黨15.2%，後面依序為時代力量2.9%、台灣基進黨1.8%、親民黨0.8%、新黨0.5%以及其他政黨1.0%，而不投票／投廢票與不知道的比例為15.7%。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年11月7日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,163份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.87%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年9月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。