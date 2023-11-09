女星蔡尚樺曾任新聞主播，甜美外型和火辣身材圈粉無數，有「最正主播」的封號，近年轉戰演藝圈，在主持方面下功夫，2022年以《全明星運動會》及《全民星攻略》雙料入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」，雖然沒有獲獎，但表現有目共睹。近日她和友人一同前往澎湖旅遊，她PO出紀錄影像，超美顏值讓網狂誇：「美人魚」。

蔡尚樺近日和友人一起到澎湖旅遊，她和粉絲們分享體驗「人生第一次浮潛，澎湖珊瑚礁秘境真的好美，想念陽光，還有要拉小木筏才能抵達的無人島」，照片中她扛著潛水裝備下水，手上還捏著一條海參，蔡尚樺感想是摸起來很軟Q，影片中她站在甲板上，身後的海面和天空十分漂亮，宛如油畫場景，蔡尚樺長髮披肩，一套黑色透膚裝透露出小性感，她甜喊：「準備要去浮潛了」，甜美笑容電暈不少粉絲，另一段影片蔡尚樺貼近自拍，臉上妝容精緻，不過仔細看才能發現下方的事業線。

貼文發布後，網友們紛紛直呼：「美人魚」、「綠島也很推薦」、「好藍的天好美的海」、「好美好美」、「蘭嶼的海更棒，超推薦的」、「尚樺好美」、「美的太犯規了」、「很厲害呢！全能主播」、「妳最美超仙」、「妳比秘境還美」、「皮膚白女生的好處，塗個口紅就感覺氣色很好」、「這個角度真的拍攝的很不錯耶⋯⋯」、「衣服穿好啦，妳是女神」。