現場吸引近千名粉絲到場一睹町田啓太帥氣風采。（陳俊吉攝）

日本男神町田啓太首度訪台宣傳參演新片《電影版 勿說是推理》，今（9日）出席傍晚於台北西門町樂聲影城戶外廣場舉辦的紅毯活動，吸引近千名粉絲到場支持，把現場擠得水洩不通，他一現身也親切地與粉絲打招呼，並大秀中文喊：「大家好，我愛台灣！我帥不帥？」帥氣的笑容瞬間迷倒全場。

町田啓太表示台灣除了氣候，就連粉絲都很熱情，很驚訝有這麼多人為他來到現場，笑說：「大家是不是認錯人了，以為來的是菅田將暉（該片男主角）。」聽到台下粉絲忍不住大喊：「最愛你！」他也開心回應。而一提到台灣，町田啓太也立刻想到美食，這趟台灣行，一定要吃到小籠包和珍珠奶茶，甚至撒嬌拜託工作人員幫他準備小籠包。

町田啓太此次來台一定要吃到小籠包和珍珠奶茶。（陳俊吉攝）

此外，電影公司車庫娛樂還特別準備4個寶盒要給他開箱，呼應了片中4位遺產繼承候選人的倉庫，其中一個是「眼鏡」，象徵町田啓太在片中的造型，他也現場戴起了眼鏡並用中文問大家：「帥嗎？」再度引起粉絲熱情尖叫，他也承諾下次會戴眼鏡來台灣，還有一個是「菅田將暉小型立牌」，提到菅田將暉，町田啓太大讚，對方是個很溫柔又有魅力的人。

町田啓太戴起眼鏡並用中文問大家：「帥嗎？」。（陳俊吉攝）

再被問起跟菅田將暉拍攝對手戲時，有沒有發生什麼有趣故事呢？町田啓太表示：「有很多有趣的事，一開始雖然沒什麼講話，到後來大家感情愈來愈好，這些大概也有透過影像流露出來。在討論如何防寒時，大家還會一起深蹲。」至於被爆料超怕冷，還曾被目睹身上掉出22個暖暖包，町田搞笑澄清：「其實有點騙人，因為實際上更多，大概26、27個吧。」

町田啓太希望《電影版 勿說是推理》在台灣也能像日本一樣寫下票房佳績。（陳俊吉攝）

《電影版 勿說是推理》將於明（10日）在台上映，他也向現場粉絲推薦：「這部作品是個很溫暖人心的故事，也有很多溫柔的話語，雖然不是華麗的電影，卻會不經意刺中人們的心，有很多很棒的角色跟台詞，希望大家都能喜歡。」