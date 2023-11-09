周渝民帥氣現身，偶像魅力依舊。（羅永銘攝）

萬芳主演的《五月雪》也是開幕片之一。（羅永銘攝）

鄭人碩出席分享拍攝幕後花絮。（羅永銘攝）

2023金馬影展雙開幕片《五月雪》、《車頂上的玄天上帝》9日登場，《車》片導演黃文英攜演員林依晨、周渝民、阮經天、林鉅、唐美雲出席，其中林依晨、周渝民、阮經天3人曾經撐起台灣偶像劇半邊天，被問到誰比較「資深」？阮經天跟林依晨異口同聲提到周渝民的成名作，都說自己是台灣元祖偶像劇《流星花園》的粉絲。

首映會現場，有許多周渝民的粉絲在場邊舉牌應援，周渝民說自己也嚇到，因為他很少跟粉絲互動的管道，但也認得一些粉絲從他還是偶像團體F4時期，就一路追他到現在，他更開玩笑說，有些粉絲已經當爸媽了，變成他們的小孩子接棒繼續支持自己。

片中林依晨周旋在周渝民跟阮經天兩位男神之間，還跟周渝民有大尺度的情慾戲，問她如何投入其中？她說因為片中自己很愛周渝民，又看到跟自己性格相似的人，便投以熱情。至於阮經天飾演的高富帥，黃文英特別補充說本想找一個50歲以上的演員，但阮經天給人富裕卻又不落俗套的感覺，看一眼就決定「降齡」找他來演。

另一部開幕片《五月雪》，由導演張吉安率領演員萬芳、蔡寶珠、林玉恩、俞宏榮、鄭人碩等人出席。萬芳表示能夠參與這部電影本身的意義已經非常大了，能夠入圍更是感謝；鄭人碩則說這是一個很不容易拍的題材，「能參與到跨國合作，這麼融洽、這麼舒服，應該要多一點這種接觸，讓我們電影圈越來越豐富，謝謝導演給我這次演出的挑戰。」