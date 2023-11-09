中國國家主席習近平預定在下週參加APEC舊金山峰會期間與美國總統拜登舉行會晤，同時將出席一場與美國企業界的晚宴並發表講話。據外媒報導，這場晚宴招待會門票為2000美元（約合台幣62000元），如果企業花4萬美元（合台幣12.4萬元），則可以購買一桌共8個座位，外加在習近平主桌上的一個座位。換言之，與習近平主桌的一個座位價值高達2.4萬美元（約合台幣74.4萬元）。

《紐約時報》報導說，美國日益擔憂中國的軍事野心，並試圖切斷北京獲取可用於對抗美國的技術的管道，拜登政府今年已派出多名高官訪華，意在表明美國雖然要保護國家安全，但並不尋求切斷與中國的經濟聯繫。習近平這次出席APEC峰會期間，將在中美關係面臨挑戰之際，藉由一場與企業界的晚宴，向美國商界領袖發表講話。

報導表示，網上流傳的一份邀請函顯示，由美中關係全國委員會（NCUSCR）和美中貿易全國委員會（USCBC）舉辦的晚宴和招待會，門票每張售價2000美元。一位知情人士稱，企業可以花4萬美元購買一桌8個座位，外加習近平主桌的一個座位。這意味著，與習近平同桌的票價高達2.4萬美元，而這場晚宴招待會也是APEC舊金山峰會的一部分。

報導認為，中國官員與美國商界的接觸試圖發出的信號是：中國仍是個有吸引力的營商之地。華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明(Jude Blanchette)表示，「這些企業都急切地想與習近平會面和共進晚餐，就證明了這一點」，「北京願意這麼做有其『戰略因素』，雖然重塑或調整美中關係的可能性並不怎麼令人期待。」

報導稱，許多企業仍將中國視為不可或缺的市場，但越來越多的企業開始尋求在其他國家進行投資。美中貿易全國委員會今年對成員所做的調查發現，34%的企業在過去一年「停止」或「減少」在華投資，這一比例高於往年。外企尤其擔心的是中國明令禁止它們向政府或某些市場銷售產品，還有管轄範圍更廣的反間諜法可能導致敏感行業的企業高管和研究人員入獄。

白明表示，中國官員還將藉此次峰會之機，嘗試改變美國對華實施的技術管控措施的走向。但是，美國不太可能轉變立場，這將是引發美中長期緊張的問題之一。

習近平出席的晚宴和招待會是為期兩天的工商領導人峰會的一部分，該峰會將在下週與規模更大的亞太經合組織領導人會議同期舉行。亞太經合組織由環太平洋的21個國家組成。拜登預計將在下週三與習近平會面，這將是他們一年來的首次面對面會晤。