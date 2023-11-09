黃仁勳超人氣逛夜市還請客！ 沿途與民眾拍照好親切

李國鼎科技發展基金會今（9）日頒發李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，許多重量級大咖皆出席，包括輝達執行長黃仁勳也協同夫人親自到場致賀。而晚間他也來到臨江街夜市，現場民眾嗨爆，黃仁勳更是展現親民形象和民眾自拍，引發討論。

「李國鼎獎」今日下午頒獎，張忠謀在夫人張淑芬陪同下到場，值得關注的是，輝達創辦人黃仁勳也意外現身，夫人陪同在側，黃仁勳還特別和張忠謀夫婦擁抱，場面看起來很溫馨。

黃仁勳晚間來到臨江街夜市，現場民眾嗨爆，更是展現親民形象和民眾自拍。（翻攝畫面）

許多產業界大老皆出席，除了輝達執行長黃仁勳夫婦外，還包括台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及宏碁創辦人施振榮、廣達電腦董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、環球晶董事長徐秀蘭等多位人士參與盛會。

而黃仁勳也在今晚間來到臨江街夜市逛街吃美食，許多民眾看到後紛紛圍觀，而親民的黃仁勳也現場請民眾吃「糖葫蘆」，沿路也有許多人詢問「可以跟你合照嗎？」黃仁勳也欣然答應，甜美笑容也讓一旁的民眾受不了，紛紛提出合照要求，現場人氣非常旺盛。