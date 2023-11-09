威力彩已連槓11期，今(9日)晚開獎，頭獎獎金衝到5.4億元，許多民眾也趁此機會試試手氣，想拚拚看一個「一夜暴富」的奇蹟。最新獎號已經出爐，想要一舉翻身成為最新億萬富翁，趕緊拿出手中的彩券兌獎！

威力彩今晚開出第112000090期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、05、08、23、24、26，第二區中獎號碼為05。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。