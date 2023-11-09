威力彩已連槓11期，今(9日)晚開獎，頭獎獎金衝到5.4億元，許多民眾也趁此機會試試手氣，想拚拚看一個「一夜暴富」的奇蹟。最新獎號已經出爐，想要一舉翻身成為最新億萬富翁，趕緊拿出手中的彩券兌獎！
威力彩今晚開出第112000090期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、05、08、23、24、26，第二區中獎號碼為05。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
威力彩已連槓11期，今(9日)晚開獎，頭獎獎金衝到5.4億元，許多民眾也趁此機會試試手氣，想拚拚看一個「一夜暴富」的奇蹟。最新獎號已經出爐，想要一舉翻身成為最新億萬富翁，趕緊拿出手中的彩券兌獎！
威力彩今晚開出第112000090期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、05、08、23、24、26，第二區中獎號碼為05。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。