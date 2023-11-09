陳昊森9日舉辦個人首張專輯發片記者會。（華研國際提供

陳昊森（右）9日舉辦個人首張專輯發片記者會，導演瞿友寧到場祝賀。（華研國際提供）

陳昊森9日舉辦個人首張專輯發片記者會，在台上唱完新歌〈太陽色的獅子〉後，突然感性淚崩，事後表示，在後台準備情緒激動，看到很多人替他加油，一開始有忍住淚水，擔心哭了會影響唱歌，直到唱完新歌，情緒突然大爆發。

他說：「專輯從什麼都沒有開始，自己都沒有相信自己能做到這件事，我不是愛哭的，但出新專輯，這很值得感動。」外型帥氣的他2021年與歐弟前妻鄭雲燦傳出戀情，先前則被拍到跟金曲歌后魏如萱深夜搭計程車回家、一起赴日本旅行而傳出緋聞，他昨強調，目前是單身，他與魏如萱不是情人、只是好朋友，也解釋，上次被拍到深夜一起搭計程車是因為他喝醉了，當下有傳訊息給多位好友，剛好魏如萱馬上回覆，她立刻搭車來送他回家。

他在拍攝電影《刻在你心底的名字》與客串演出的魏如萱相識，他視魏如萱為偶像，還曾拿多張CD給她簽名，他會跟她講心事，她則會用文字來安慰他，魏如萱是理想型？他先反問：「你覺得呢？」接著開玩笑說，「可能是路易（魏如萱的兒子）比較有吧。」

他接連被爆出談姊弟戀，外界認為他偏好姊姊型的對象，他解釋，「沒有只喜歡姊姊，這件事情是大家誤解，感情是要相處、一起生活過程有火花，有感覺比較重要。」他的新歌〈一起流浪〉邀來魏如萱合作對唱，魏如萱昨在社群發文恭喜陳昊森發片，「期待你接下來的所有作品，祝福你一切順利，幸運和愛都圍繞著你，you are the best，昊森叔叔最棒了！」最後向他喊話：「國際巨星，我們愛你。」