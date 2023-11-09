金曲台語歌后李愛綺9日舉辦新單曲《逗陣做夢》活動。她的美籍老公投資健身房去年因為疫情影響而倒閉，導致背了2900萬的負債，老公當時不想拖累她，甚至主動提出離婚，不過她仍力挺老公，夫妻倆一起努力賺錢還債，目前已還了2000萬的債務，仍有近1000萬的負債。

她也透露，現在全家人的開銷、房租等，每月固定支出約12萬元，現在花錢多以小孩需求為主，也自虧沒金錢觀念，家中財物由老公負責。她與老公先前傳出婚變，昨澄清，夫妻倆現在感情很好，老公已回到之前的公司工作，收入穩定，「老公那陣子確實滿沮喪的，現在都Ok，夫妻經歷這些事情後還在一起，會更了解彼此。」

她與老公結婚15年，感情甜蜜，坦言2人不可能分房睡，因為老公認為性生活在夫妻關係是很重要的，「相較熱戀期時，恩愛沒有那麼頻繁，老公還會抱怨。」並解釋，她每天接送小孩上、下課，還要忙工作，晚上只想好好休息，但老公熱情開玩笑表示，「妳就不要動」、「我只要3分鐘」，她則打趣說：「他是用開玩笑的語氣，但我不會被說服，會再找其他理由。」