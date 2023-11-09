因為不滿交通部最新規定的法規，台中市計程車駕駛人聯盟預計於這個月17日發動大遊行，網路上被PO出運將們的「6大訴求」，讓網友們相當傻眼直呼「挺不下去」。

運將遊行6大訴求包括：

1. 「要求取消違規記點。」

2. 「科技執法閃黃燈秒數調整。」

3. 「檢舉蟑螂所檢舉項目，不准開單。」

4. 「紅線違規臨停不可以開單。」

5. 「要求取消未禮讓行人之罰責。」

6. 「取消酒駕吊扣駕照。」

提出的6大訴求。（翻攝PTT）

6大訴求內容引來《PTT》網友們一面倒痛批，「仔細看，每一條都很噁心，千錯萬錯都是別人的錯」、「小黃違規看一台檢舉一台，自己守法就不用管那麼多」、「酒駕沒判你死刑就不錯了」、「看一次檢舉一次，吃屎吧，幹」、「平常還沒這麼想檢舉，現在絕對照三餐檢舉」、「這聲明根本把其他守法的司機當傻B，真是老鼠屎」、「乾脆提案撞死人無罪，死者家屬還要賠償好了」。

網友留言一片倒。（翻攝PTT）

網友留言一片倒。（翻攝PTT）

台中直轄市計程車公會理事長陳春棟，在接受媒體採訪時表示，交通部已經釋出善意，希望停止此次遊行，如果聯盟堅持遊行，那就要把他的名字拿掉；但遊行發起人之一的白先生則表示，對交通部的回應不滿意，如果政府之後不能針對訴求做出回應，那即便路權沒申請通過也會照樣遊行。