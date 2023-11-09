與台灣一樣，南韓人口結構快速老化，「生不如死」差距日益擴大，顯然加重了老年人「自力更生」的危機意識。最新調查結果顯示，南韓60歲以上老人中，每10人就有約8人靠自己負擔生活費用，而得到子女或親戚支援的老人僅有12%。

南韓統計廳8日公布的《2023年社會調查結果》顯示，今年南韓60歲以上的高齡族群中，本人或配偶負擔籌措生活費的占比最高，達76%，比2年前增加3.5個百分點，比10年前更是高出12.4個百分點。

受訪者中回答是從子女或親戚得到支援的占比則為12%，比10年前減少16.8個百分點，與回答「靠政府與社會團體支援」的占比11.9%相差不多。

這項調查顯示，絕大多數南韓老年人認為應該自己負擔生活費用，而不是仰賴子女出手幫忙。南韓統計廳方面表示，有越來越多老年人認為應該自己承擔養老的責任，而這也可能與年輕一代的就業狀況有關。

南韓社會貧富差距問題越來越大，讓民眾對未來更感悲觀。據韓媒《東亞日報》報導，有一半以上的南韓國民並不認為子女一代會過得比自己更好。在19歲以上的人口中，高達54%的人回答子女一代階層上升的可能性較低，比2013年時的42.8%，占比大幅提高。