韓國知名演員李鍾碩（正名：李鍾奭）去年12月傳出與南韓「國民妹妹」IU的戀情後，現在又傳出好消息，將與電視製作公司Ace Factory合作成立個人製片公司，目前正在討論專屬合約，消息出來後，粉絲十分期待。

李鍾碩所屬的A-Man Project與前東家Hijium Studio合作於今年10月到期。據了解，李鍾碩正在與Ace Factory洽談製作合作及專屬合約事宜，該公司在影視製作上有豐富的經驗，曾經參與製作、《秘密森林2》、《迷網追兇》大型製作精良的熱播韓劇。

根據《THE FACT》的採訪，李鍾碩正在與Ace Factory經紀公司討論簽約中，打算成立個人製作公司。目前正在設立新公司準備階段，目標是明年(2024)年初成立。根據相關人士透露，李鍾碩將專注於與有經驗的公司共同製作。他希望能在有潛力的製作公司的幫助下，以演員身分同時學習製作電視劇，打造具有自己特色的公司。報導出來網友也紛紛留言「哥好棒，李社長加油」、「現實中的李代表」、「期待電視劇」、不愧是我李總，眼光可以的」。