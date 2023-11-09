越南多樂省（Tỉnh Đắk Lắk）日前連續發生2起大象攻擊遊客事件，而這2段影片也在社群網路上引起熱議，畫面中可以看到路邊1名年輕女子，趁著大象載著遊客觀光時，突然從路邊跑過去戳了一下牠屁股，然後馬上引來象腿一踢，直接飛到旁邊。

據越南《Báo VietNamNet》7日報導，另一支影片中，1名男子一邊自拍，一邊觸摸大象的鼻子，並說著「我們可以在這裡摸大象」但突然間，大象用鼻子抓住他，然後把他扔了出去。

後來這2名遊客把這些影片分享到社群網路上，卻引來網友對他們危險行為的批評，一名多樂省的居民證實影片中的大象屬於他的親戚。

這位民眾表示：「那是一頭名叫Na Tuc的45歲母象，Na Tuc性情溫和，從未攻擊過任何人。但她可能被遊客嚇到，產生了自動反應。所幸這2名遊客並未受傷。」

這位民眾還表示，想要拍照或與當地大象互動的遊客應該向大象的主人詢問，並嚴格遵循他們的指示。

多樂省人民委員會表示，他們正在調查此案。2020年時有3名遊客在騎大象時，該大象突然襲擊另1頭大象，造成遊客受傷。同年，1名馴象師在多樂省被大象襲擊身亡。

目前，多樂省共有36頭大象，是該國馴養大象數量最多的地方。該省已與亞洲動物基金會合作，啟動了一個為期5年的友善大象旅遊計劃，旨在更好地保護這些動物。