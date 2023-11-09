民進黨立委賴品妤、高雄市議員黃捷、吳沛憶、苗博雅、曾玟學及吳崢等立委參選人，組成「這個世代」，期望集結太陽花世代候選人能量，一起前進國會。媒體人謝寒冰對此酸說，「換湯不換藥」。

謝寒冰9日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個世代」到底是什麼？原來還是換湯不換藥，這一群人重新再跑出來。網友用「AV女優」比喻是不對的，日本AV女優原本是偶像團體，換個名字重新再出道，問題是人家都有整形。但他們的思想沒有整、外表也沒有整，給選民的印象並沒有整過來啊，隔了這麼多年，還是除了「抗中保台」，講不出新的東西來。

謝寒冰接著指出，黃捷還在喊立委馬文君洩密、徐春鶯是共產黨，還在講這些，一點進步、成長都沒有。光是改個名字，基本上沒有什麼意義，人家不會這樣就忘記他們的表現。

謝寒冰點出，高雄市第六選區立委參選人郭倍宏對黃捷是一大威脅，郭倍宏競選總部成立時人很多。以一個立委參選人來講，競選總部成立，有幾千人都很嚇人了，他又是獨派的老前輩，到底能發揮多少影響力，很難評估。