小犬颱風重創蘭嶼，基督教芥菜種會隨即運送物資和發放急難慰問金，並完成受災戶災損評估，即將展開第二階段災後生活復原行動。面對天候影響、島上資源取得不易、人力十分有限等困難，芥菜種會爭取時間進行蘭嶼災後家園生活恢復，一起幫忙讓受災家庭早日恢復日常生活。

小犬颱風17級的威力摧毀了許多蘭嶼孩子的家，等待幫助的小茹（化名）是其中的一戶。芥菜種會的社工去探視時，來到小茹的房間她指著屋頂說，「水都從這裡流到我的床邊，水一直跑進來，我們房間淹水了，客廳的屋頂也有水流下來，客廳的東西都壞掉了」。

蘭嶼重建之路並不容易。芥菜種會全球防救災處主任吳秉翰說，當地天候、建材取得和運送都是挑戰。由於蘭嶼資源有限，大部分的材料須從台灣本島運送，而每年秋冬時節正是東北季風盛行時刻，如遇強風來襲，船班會停駛，飛機也會停，盼努力儘早給孩子一個安穩的家。

此次受災程度最為嚴重的莫過於房屋的倒坍和毀損，只要是鐵皮屋的屋頂，幾乎9成都被吹走，此次災後復原所需經費，建材和運輸成本是台灣本島的1.5倍到2倍，光是「房屋修繕」項目就占總經費的56％。芥菜種會投入防救災工作，過去以災害預防及生活照顧為主，此次執行「災害復原重建」，由台灣本島過去的專業工班團隊進駐，對於結構柱體已鏽蝕不牢靠的房舍，特別強化基礎結構的穩固，減少致災的風險，確保居住的安全。

基督教芥菜總會執行長李肇家強調，真正的挑戰不只是眼前的房屋修繕而已，更重要的是如何打造蘭嶼的社區韌性；芥菜種會將在蘭嶼建立助人網絡，串聯教會、社區鄰里與學校，形成強而有力的社區支援系統，要為蘭嶼永續提出解決方案。蘭嶼災後復原經費尚需438萬元，用於房屋修繕、設施設備等經費，急需社會大眾的支持，捐款可洽芥菜總會官網。