面對南韓演藝圈如此繁忙又高壓的生活，一群偶像好友私下也經常聯繫，互相交流打氣。「97LINE」是由BTS田柾國與GOT7金有謙為首，組成的1997年生同齡好友團體，成員包括車銀優、鄭在玹等人，近日車銀優、鄭在玹、田柾國三人在於狎鷗亭聚餐，竟遇到私生飯騷擾，引發粉絲公憤。

10月底這名網友在首爾狎鷗亭，恰巧偶遇97Line成員銀優、在玹和柾國一行人私下用餐，當下立馬拿起手機狂錄影，從影片中可見，該網友拿著手機逼近3位藝人，目的是索要簽名，在玹委婉拒絕，表示「不好意思，我們正在享受自己的時間」，請這名網友離開。

Also, that's so weird how she stole eunwoo's & jungkook used cup. That's low key disturbing https://t.co/ScB6rEPUrU pic.twitter.com/9G5c4IyvHZ — Shine - 차은우 (Cha Eunwoo) - Fan Acc - AGDTBAD (@freedomlover21) October 26, 2023

沒想到這位網友卻不死心，在附近找位置坐下，等待3位用完餐之後，到空位上偷走偶像們使用過的紙杯子，還大方PO上網炫耀，瘋狂行為引發粉絲震怒，紛紛轉發撻伐私生飯(韓國的娛樂次文化用語，是指喜歡刺探明星藝人私生活的瘋狂粉絲)的行為，灌爆留言區大罵「真是太丟臉了」，也希望經紀公司可以重視這樣的事件，保護好藝人。目前原PO雖已將影片刪除，不過仍遭網友下載留存。