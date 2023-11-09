許多情侶感情培養到一定程度後，難免希望在空閒時間和對方一起過夜。一位38歲女子近日準備和男友一起在外住宿，沒想到媽媽得知後卻禁止她過夜，認為這樣子男友的媽媽說閒話，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她家是單親家庭，媽媽雖然超過65歲但仍沒退休，心疼媽媽的她平時都很聽話、孝順，會打理家裡的一切，打算等媽媽辭世後在搬家跟男友同居。近日原PO計畫和男友出去過夜，沒想到媽媽一開始答應又突然反悔，覺得這樣子會讓男友媽媽說閒話，讓原PO相當苦惱，「有媽媽可以幫忙說明我媽的想法，讓我比較釋懷嗎？」

原PO補充，其實過去媽媽不太會限制她交友活動，大學時曾玩到隔天才回家，甚至出國遊學10個月期間只連絡家裡2次，媽媽也完全不在乎，只對哥哥的交友狀況有意見，不過最近媽媽卻放棄哥哥而把目標轉移到她身上，讓原PO忍不住直言「好煩呀」。

對此，許多網友紛紛回應，「38還要被管…」、「再說一次，妳說妳幾歲？」、「跟男生在外面過夜還有同居有損女生的清白，我不是妳要求的媽媽身份，但猜她的想法是這樣」、「妳思想有很大的問題⋯誰不是誰的附屬品自己應該是屬於自己的，不應該為了誰而做出讓步，希望你能好好思考」、「都38歲了，又不是18」。