2024總統大選陷入激戰，Quickseek輿情大數據創辦人梨榮章就藍、綠、白三黨候選人的民調及其政黨聲量、好感度分析選情，直言「2024是詭譎多變的戰局，誰輸誰贏還很難猜」，因為民調和網路大數據呈現的指標都還不一致：賴清德民調第一，民進黨聲量和好感度卻第二、侯友宜民調第三，國民黨聲量和好感度都第一、柯文哲民調居次，民眾黨聲量和好感度都是最後一名。

梨榮章今(9日)在臉書發文表示，2024年總統大選，是一場詭譎多變的戰局，不確定因素還很多，到今天都還難斷定輸贏，最直接的觀察是民調數據和網路大數據呈現的各項指標，到現在為止都還不一致。

梨榮章指出，民調領先者、民進黨總統參選人賴清德，雖然到今天為止的民調幾乎都是指向第一，但也只在30%出頭徘徊，沒有達到穩定領先的地步。再從網路大數據看，所屬政黨的整體口碑量居然還不是第一，這對一項擅長空戰的綠營來說，極不尋常；在看好感度也是落後一項積弱不振的國民黨，屈居第二。

梨榮章也點出，詭異的是，綠營側翼的聲量卻是領先藍營的側翼位居第一，何以綠營同溫層的聲量大，卻沒有反應到政黨總聲量和提升政黨好感度，可以解釋成「側翼和政黨的共鳴感不足」。

針對國民黨侯友宜選情，梨榮章表示，國民黨這次在政黨總聲量方面搶得第一，連好感度都難得超車執政黨許多，「形成政黨聲量和好感度齊步趨強，但候選人聲望卻積弱不振的怪現象」，難怪藍營支持者焦躁不安。

而候選人民調居次，甚至有部分民調顯示在一對一單挑下，可望取得領先的柯文哲，梨榮章指出，民眾黨不論在政黨總聲量離兩大黨有很大的距離，在好感度方面也落在最後一名，同溫層聲量更是不能和擁有深厚組織基礎的兩大黨相提並論。畢竟白營年資尚淺，難脫一人政黨的現實，一人好大家好，一人挨罵，全黨遭殃的命運。

梨榮章總結，民調第一名的，所屬政黨聲量、好感度只拿第二；民調第三名的，政黨聲量、好感度都得第一；民調居次的，政黨聲量、好感度都是最後一名。誰輸誰贏要怎麼猜？黎也用hash tag標記兩句話「#讓子彈再飛一下#組織力空戰力缺一不可」。

依據Quickseek快析輿情資料庫9月4日至11月5日的數據顯示，各政黨網路聲量比較，國民黨聲量達410萬居冠、民進黨402萬微幅落後，居第二名，第三名的民眾黨則僅有藍綠聲量的一半，僅209萬。同溫層社群網路聲量比較，綠營同溫層最多，達99.4萬、藍營同溫層92.8萬居次，白營同溫層則僅有22.1萬。

而各政黨網路正負聲量與好感度比較，好感度部分，國民黨以0.38居冠、民進黨0.32居次、民眾黨0.28位居末位。負面聲量中，民進黨130多萬則最多，其次為國民黨125萬多則，民眾黨69萬多則。正面聲量中，國民黨以47萬多則最多，民進黨41萬多則居次，民眾黨19萬多則。