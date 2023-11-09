前「啦啦隊女神」倪暄（林倪亘）去（2022）年爆出感情問題，遭前男友爆料交往期間劈腿球員陳晨威，即便她發聲駁斥仍未澆熄話題熱度，最終在今年1月由樂天球團宣布她約滿離隊。倪暄在結束11年啦啦隊生涯後，轉型成藝人，近日終於大方現身樂天桃猿主場看球，提到有和解的感覺並認了有點想哭。

昔日被球迷譽為「最美啦啦隊員」的前樂天女孩倪暄，在陷入劈腿風波後，與球團合約期滿正式離開，驟然結束11年啦啦隊生涯，當時令許多人感到不捨；在上星期中職台灣大賽如火如荼展開，樂天桃猿與味全龍打得難分難捨，倪暄今（9）日在Instagram更新動態，大方分享前兩日回到樂天主場看球。

倪暄在文中表示，難忘球場裡熟悉的休息室，和昔日並肩應援的女孩們，這次她只能坐在場邊看她們表現，身體竟自動喚起記憶；而她也感性地說，經過觀眾席時，球迷熱情向她打招呼，當下她感動到有點想哭，滿滿的感情和回憶湧上心頭。

而最後倪暄也說出真心話，「再次踏進來，有種和自己也和過去和解的感覺」，謝謝大家並繼續替樂天加油。底下能見到許多樂天女孩留言打氣，林襄表白很想她，琳妲也表態很可惜沒遇到她，大多人都是說很想她、很愛她，鼓勵她之後在自己的舞台繼續發光發亮。