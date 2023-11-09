告五人日前帶著「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」到北美3城演出，今年的大型巡迴演唱會從北高雙蛋初攻蛋，到11月在拉斯維加斯站完美收官，生平第一次大型巡迴演唱會第一年就寫下連創25場新紀錄，8個月之內近25萬人一睹告五人現場魅力。

他們日前也把握在賭城的絕佳機會，帶著見習之心長見識找靈感，朝聖搖滾天團U2在世界首座全幕球體演出聖殿「Sphere」的演出，身歷其境的感官體驗，讓他們目不轉睛大喊：「完全超出想像，超級震撼。」雲安興奮讚嘆：「U2的實力和創新對我們來講是非常好的學習，Sphere最新穎的科技，是我們未來在演唱會中想要盡可能去呈現的事情，也希望未來有一天能用這樣的技術支援下做出更有趣的演唱會。」

告五人也趁空檔在拉斯維加斯安排城市漫步之旅，雲安笑說：「第一天我們就去到處散步，雖然地圖上的地標看起來小小的，但建築物之間的距離都非常遠，所以我們還是走了2萬多步。」他們也一嚐名廚戈登拉姆齊的知名餐廳「地獄廚房」，犬青說：「不過一連好幾天吃麵包漢堡，讓我們更想念亞洲菜，一回到宜蘭我們立刻去吃了炸醬麵和小籠包解解饞！」哲謙一旁笑答：「我回家後的第一餐就是去吃乾麵。」