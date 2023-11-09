好萊塢性感女神莎朗史東（Sharon Stone），90年代因電影《第六感追緝令》紅遍全球，近日她受訪時提到，曾被電影公司高層性騷，當時還年輕的她，也因為一個反應讓她成功脫險。

據外媒報導，莎朗史東透露80年代剛入行時，有一次某電影公司高層邀她單獨會面，而這位高層先是誇獎「他們對妳的評價是真的，我已經幾10年都沒見到向妳如此出色的人了」，接著就走到她面前脫掉褲子露出下體。

當時還年輕的莎朗史東，坦言當下很緊張，因此她開始大笑，然後歇斯底里的邊哭邊笑，該高層見狀收起下體離開，而她的情緒一直沒有恢復，直到對方秘書進來帶她出去。

莎朗史東也表示，當時不敢公開，是怕遭到電影公司永不錄用，而現在仍沒有公開，也是覺得沒有意思，因為之後也沒合作過了。其實，莎朗史東之前也透露曾有製片要她和合作男星戲外發生親密關係，增加兩人默契，不過她沒接受，直接回擊「就我被告知要做的是只有演戲」。

莎朗史東昔以《第六感追緝令》一戰成名，奠定性感女神地位，之後又憑藉《賭國風雲》獲得金球獎最佳女主角，不過在事業巔峰之際突發腦中風，導致工作停擺2年。