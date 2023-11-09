女團「PINK FUN」出道滿三週年，並選在三週年當天推出新歌〈愛的表情〉，新歌充分展現八位女孩滿滿的「少女心」，團員們表示，由於歌曲本身非常歡樂，因此錄音時大家的心情都特別愉悅，聖恩說：「大家如果仔細聽，可能會聽到我們的笑聲還有尖叫聲。」

EP同名主打〈Oh! My Oh! My〉在歌曲一開頭，就利用超洗腦的青春校園舞曲，讓聽眾感受到滿滿的活力，而直接爽快的告白應援歌詞，同時也讓人隨著音樂置身在粉紅色泡泡中，PINK FUN八位女孩化身啦啦隊，用音樂為大家加油打氣。

PINK FUN因為錄這首歌曲，不只為大家應援，她們自己更是從中獲得鼓勵與正能量，之前常因沙啞嗓音而自信不足的心平，這次被製作人指定擔任英文饒舌的重點部分，為歌曲增添不同的個性，讓她挖掘到聲音中的優點，讓她信心大增。

而過去曾被指出聲音在女團中較容易不和諧的容容，在製作人的指導和建議下，也漸漸找出屬於自己充滿自信的表現方式，更敢開口唱歌了。錄音時，PINK FUN的團魂爆發，從相互打氣到歡呼吶喊，真情的互動全都作為小彩蛋被收錄進了歌曲，隊長Nicole更欣慰地說：「〈Oh! My Oh! My〉這首青春、帥氣，又充滿能量的歌曲，就是要由八個人一起完成，唱出不同的面向。」