民進黨總統參選人賴清德9日接受專訪，賴清德說「抗中保台」四個字被誤解，其實就是「抵抗中國併吞，不得不做各種準備保護台灣」，「這段話是足以讓國民黨或社會一些走錯路的『好好反省』」。

賴清德接受Real Talk節目專訪，被問到有沒有想法制憲，或者修憲，或修改兩岸關係，也讓台灣與中國，可以真正達到互不隸屬的想法時指出，第一個現在最優先的工作，就是推動國家建設，發展經濟照顧人民，也照顧弱勢，現在就是團結國內，守護國家的安全，用蔡英文總統的四大堅持來團結台灣社會。

他說，蔡英文總統的四大堅持，就是永遠堅持民主自由的憲政體制，因為民主跟自由；民主跟自由體制，除了是台灣人民的生活方式，也是追求的共同價值，也是跟國際社會鏈結最重要的一項價值。那第二個就是，中華民國和中華人民共和國，互不隸屬，蔡總統這樣講，是刻意劃分，就是說，台灣社會講的中華民國，現在的現實上是什麼？現在台灣主流，或者是台灣多數的民眾，所認定的中華民國，其實是跟中華人民共和國互不隸屬，固然有少數人內心，或者是他的意識形態或是他的主張，認為中華民國跟中華人民共和國是互相隸屬的，但是蔡總統特別提到，根據事實中華民國跟中華人民共和國，是互不隸屬。

他說，那第三是堅持主權不容侵犯併吞。第四個是中華民國台灣的前途，要由全台灣人民來共同決定。這四大堅持，民調有八成的民眾同意，這一部分有民主，有國家認同，也有抵抗入侵，保家衛國，也有人民至上，有權決定自己的前途，我覺得這未來，我會在這個基礎之上，去推動國家團結的工作，這恐怕是當前最重要的

被問到最近蔣方智怡在面對兩蔣日記回到台灣，認為抗中保台，是兩蔣時代所留下來的，可是在連藍營內部都有不同的意見；賴清德舉例，他台南市長任內，拜訪一個藍營廟主委，對方說，他長久支持國民黨，過去國民黨不管是蔣介石或蔣經國兩位總統，都是要對抗共產黨，結果現在不是，馬英九現在的180度轉變，有受騙的感覺。

他認為，就是說在國家的認同，包括藍營的很多人都不認同馬英九前總統這樣的路線，這是為什麼馬前總統民調之所以那麼低，低到破國民黨在社會上的政黨支持的比例，原因就在此，所以前不久蔣方智怡女士講的那段話是，讓國民黨應該要好好反省。

他也肯定蔣方智怡，把兩蔣的日記能夠獻給國家；對於抗中保台，賴清德說，「抗中保台這四個字被誤解了，好像是我們主動，其實不是」；民進黨只是抵抗中國的併吞，不得不做各種準備保護台灣，其實這個抗中保台的意思是這樣。

被問到邀請國會觀察基金會姚立明擔任主委等，是想要理解什麼，想要做什麼？賴清德說，

「我的成長的背景，或身處的民進黨，真的並不是那麼了解藍營人士他們內心真正的想法，我相信他們對這塊土地一定有感情，而且他們對這塊土地也有貢獻，那為什麼講出來的話，在國家認同上面會有一些分歧」？所以想要了解這些人真正的想法是什麼樣，那這個分歧到底要怎麼解決。

他說，他台南市長時參觀眷村博物館，其實住在眷村的這些老長輩們，對國家社會有很大的貢獻，只是他們不知道、沒有接觸，這些長輩對故鄉的那份感情，也應該要了解，「在那個年代，那種專制獨裁的政治底下，我們被分開了，沒有機會互相認識、互相了解，進而能夠互相團結，但為時不晚」，那個時候。台灣一定要團結，在國家的認同方面，大家要取得最大公約數，然後用民主的力量，團結整個台灣社會。