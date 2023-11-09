(04:00更新 基隆市警局偵辦一起販毒案件時，查出第二分局的黃姓巡佐涉案，檢察官昨(9日)晚偵訊後向法院聲請羈押，裁定收押禁見。市警局今(10日)凌晨表示，黃姓巡佐將陳報警政署停職、記兩大過免職，該單位交通組鄭姓組長改調非主管職務，後續從嚴究責。)

基隆市警局在偵辦一起販毒案件時，發現毒販藥腳名冊中有一名黃姓人士，經查確定是目前任職於基隆市警局第二分局的黃姓巡佐。經檢警積極追查，並經基隆地檢署檢察官複訊，9日晚間9時許，基隆地檢署以黃嫌涉犯《個人資料保護法》、《刑法》洩密罪、《毒品危害防制條例》等，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

基隆市警局日前在偵辦一起販毒案件時，逮捕兩名藥頭，並從藥頭手中起出一份藥腳名單。其中有一個姓名與第二分局的巡佐同名，經警方比對身分並查證後，竟赫然發現這個原以為只是同名的，竟然就是任職於第二分局的黃姓巡佐本人。立刻通報警察局，並請報請檢察官偵辦。

基隆地檢署透露，黃嫌除涉嫌向藥頭購買二級毒品甲基安非他命，並疑似有將購得的毒品販售他人外，經檢警合作循線追查，黃嫌還涉嫌在今年8月及10月間，多次利用不知情的同事，登入警政署的查詢系統，非法查詢並蒐集他人的個人資料，並且其資料傳送、洩漏給藥頭。

另一方面，今年8月間，黃嫌還將二分局執行取締酒駕擴大臨檢專案之實施時間及區段，洩漏給藥頭。

為此，基隆地檢署在複訊過後，晚間9時便以黃嫌涉犯《個人資料保護法》第 15 條第 1 項、第 41 條之公務機關非法蒐集個人資料罪與第16條第 1 項、第41條之公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料、《刑法》第 213 條、第220條第2項公務員登載不實準公文書、《刑法》第132條第1項之公務員洩漏國防以外之秘密，及《毒品危害防制條例》第4條第2項之販賣第二級毒品等罪嫌疑重大，且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地檢署表示，黃嫌身為警務人員竟為違法亂紀之舉，嚴重破壞警譽，基隆地檢署秉持毋枉毋縱、有據必辦之立場，不掩飾、不護短，致力淨化執法環境。

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