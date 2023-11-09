英超上周壓軸大戰出現讓球迷稍感意外的賽果，切爾西作客4：1大勝榜首球隊托特納姆熱刺，熱刺吞下首敗後，本季已無不敗隊伍。切爾西本周趁勝追擊，主場迎戰「三連霸」的王者曼城；熱刺則要作客對狼隊，受到傷停狀況影響，爭勝不容樂觀。

切爾西大勝熱刺一役，最教人意外的是VAR成了比賽主角，全場吹走了5個進球，並送給熱刺兩張紅牌。熱刺開賽不久曾領先1：0，但隨著阿根廷中衛羅梅羅（Cristian Romero）禁區飛鏟同胞恩佐費南德斯（Enzo Fernández）被紅牌驅逐後，比賽的天秤就倒向了切爾西。帕爾默（Cole Palmer）十二碼幫助藍軍追平，下半場再由塞內加爾前鋒尼可拉斯傑克森（Nicolas Jackson）完成帽子戲法，在聯賽2連不勝後，終於搶得重要一勝，排名也回升至第10位。

藍軍大勝剩下9人的熱刺也許有點僥倖，但總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）認為他們配得上這場對前東家的勝利，軍容壯盛的切爾西在阿根廷人的調教下已逐漸成型，如果幾名重要戰力包括恩昆庫（Christopher Nkunku）、奇維爾（Ben Chilwell）、拉維亞（Romeo Lavia）、福法納（Wesley Fofana）和楚克維梅卡（Carney Chukwuemeka）等人傷癒復出，絕對是不容忽視的一路勁旅。

藍軍本周回到史丹佛橋，迎戰最近在各項賽事拿下5連勝的「藍月亮」曼城，帶著擊倒熱刺的高昂士氣，切爾西絕不會坐以待斃。曼城上周在主場6：1大勝伯恩茅斯，儘管哈蘭德(Erling Haaland)沒有任何進帳，但也讓比利時邊鋒杜庫(Jérémy Doku)成了耀眼的主角，他一個人貢獻了1進球4助攻，優異的表現也讓同位置的英格蘭國腳格拉利許（Jack Grealish）被釘在板凳上。

兩隊近6次交鋒曼城全勝，包括前兩個賽季的4場聯賽，以及上賽季在足總盃和聯賽盃兩次對壘，這6場勝利曼城總共攻進10球且1球未失。切爾西未必有把握扳倒瓜迪奧拉（Pep Guardiola），但爭取進球應是首要目標。推薦玩法：兩隊是否都進球的是。

熱刺上周輸球又輸人，除了羅梅羅外還有義大利左後衛烏多吉（Destiny Udogie）兩黃變一紅被罰下，副隊長麥迪森（James Maddison）與荷蘭中衛范德文（Micky van de Ven）先後傷出，更是雪上加霜，麥迪森或許有機會趕上本周對狼隊的比賽，但熱刺陣中還有佩里西奇（Ivan Perisic）、所羅門（Manor Solomon）、塞塞尼翁（Ryan Sessegnon）和本戴維斯（Ben Davies）等傷兵。

狼隊上周作客在終場前被爐主謝菲爾德聯隊絕殺，讓對手拿到本季首勝，也中止了此前的4連不敗，不過狼隊主場近況不差，包括擊敗曼城，以及踢平阿斯頓維拉和紐卡索聯兩支排名前列的隊伍，但在少了助攻王內托(Pedro Neto)的情況下，進攻火力難免受到影響。推薦玩法：(2.5球)小。