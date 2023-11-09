距離20日的總統候選人登記日，僅剩11天，「藍白合」卻尚未有定論。不過，針對藍白合，退役少將栗正傑仍認為，「藍白合」成功的機會還是非常大。

針對藍白合，栗正傑9日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中認為，確實會談到最後一刻，「藍白合」成功的機會還是非常大。過程中雖然很多人放風聲，但還是要看兩位主帥講什麼話。國民黨是不到最後一分鐘不放棄，民眾黨總統參選人柯文哲應是最後1秒鐘還是要醫國，那就要「藍白合」；還有國民黨總統參選人侯友宜曾說，當副的也沒關係，柯文哲也曾說民調可以讓3%，兩人都充分表現出誠意。

不過，栗正傑也認為，萬一藍白最後仍沒成功，國民黨有69個立委參選人，民眾黨只有11個。在立委競選場合，這些人不可能請柯文哲來站台。因為有黨紀擺在那邊，不過在地面組織動員的優勢下，情勢應會整個改變。

栗正傑指出，可從幾件事得到證明，就是侯友宜連續幾場造勢下來，看到的是旗海飄揚，前高雄市長韓國瑜當年在選市長的場景又重現了。而經過這幾次，侯友宜的氣勢就像《美麗島電子報》的民調，過了黃金交叉，已開始向上揚。

栗正傑更點出，後面正式進入選舉，國民黨不管是造勢場合，或人員組織動員來講，一定會有優勢。柯文哲雖在空戰上的聲望比較高，但這不是問題，國民黨的人才很多，像他自己也是個人才。他強調，當然還是希望藍白合，但萬一沒能成功，要做最壞打算，他對侯友宜還是非常有信心。