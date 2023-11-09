民進黨總統參選人賴清德9日接受專訪，被問到會覺得很無奈，藍白合占據所有的版面；賴清德說，「不管是藍白合不合或怎麼合，賴清德都是最好的選擇」。

賴清德接受Real Talk節目專訪，被問到天天藍白合，占據了所有的版面，有感到很無力嗎？賴清德說，「是沒有這種感覺」；但是現在比較可惜，在野黨只談的只是要不要合。「當然他們有一些話術」，就是說為什麼要合，因為反對一黨獨大，所以要藍白合、組聯合政府，國家才會長治久安，而且這種論述是錯誤的。

他說，所謂的一黨獨大，通常是指專制、獨裁的時代，只有一個政黨，就是過去國民黨執政時代，只有一個政黨。那個國家的政黨從來沒有輪替過。但台灣今天已經有從專制獨裁走向民主自由的時代，現在蔡英文執政、過半執政，這是符合民主政治、政黨政治，以及責任政治的精神。

他強調，聯合政府是不是就是長治久安的萬靈丹？「我認為他只是去合理化藍白合」，從來沒有在選舉之前，就先搞藍白合，然後說未來要籌組聯合政府。這個暗中也暗示一個事實，就是藍白合，不管藍或白，都不是台灣的主流意見。「今天如果他們，認為一黨是台灣的主流的話，根本不必去談藍白合」。另外藍白還有一個訴求，就是說現在台灣最大的共識，是下架民進黨，百分之六十幾，這個是反面解讀。「他們這個都是一個話術」。

被問到如果國會沒有辦法過半的話，如果國會沒有辦法過半的話，2005在立法院看到的那個賴清德，標罵髒話的賴清德，會不會再重現？他說，「所以我希望這個事情不要再重現」。

被問到有看到柯文哲公布三份民調？他說，有看電視瞄一下，「你覺得可以相信嗎，我想他公布有他的道理，我就不方便評論」；「他有他的道理他的用意」，大家應該都看得出來，因為他想要驅動一個棄保的效應，是不是棄保，目的是在驅動棄保。