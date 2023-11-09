南韓多地通報出現床蝨，引發民眾恐慌，有些外國觀光客也擔心不已。

南韓多地近期陸續通報床蝨（臭蟲）現蹤，截至週二（7日）全國約30件，近半在首都首爾，市府週四召開「零臭蟲」專家對策會議，全國機場設陷阱捕蟲，殺蟲劑銷量比去年同期增逾8倍。香港有民眾遊畢首爾返港發現自家遭床蝨入侵；日本學者認為疫情難擋，恐落入法國深陷蟲災的處境，可在自宅、旅宿房內「假寐捨身誘敵」偵測。

《香港01》9日報導，一對夫妻半個月前赴首爾旅遊，投宿一家衛生條件欠佳的民宿，返港1星期在住家床單發現血跡才知床蝨入侵。民間蟲害業者研判床蝨很可能來自南韓，因發現時間符合潛伏期約1週的背景資料。

南韓政府已發動為期4週的除蟲行動，檢查韓式澡堂、宿舍、托兒所等高為公共設施並執行防治。綜合韓聯社、美國哥倫比亞新聞網報導，首爾市9日針對床蝨問題召開專家會議，市府正建立通報管理系統，地鐵、住宅區列為重點，並鼓勵飯店、住宿設施等民間單位參與「零臭蟲城市計畫」，符合5項規範的設施經核實無誤可獲特定標章。市府計畫在網路訂房平台推廣消費者安全標誌；地鐵也持續加強對織布鋪面座椅清消措施並更換其他材質，全年消毒次數從9次大增為30次。與會專家說，這會是一場難打的長期作戰。

此外，南韓西海岸忠清南道牙山市首度接獲床蝨現蹤通報，住戶近期無外遊史。

南韓首爾展開消滅床蝨大作戰。

南韓《中央日報》報導，全國14座機場在行李檢查區、航廈休憩設施、兒童遊樂區等易遭床蝨入侵點設「陷阱」捕蟲，另檢查次數從每週1次增為2次，發現蟲跡立即隔離區域並以物理、化學手段除蟲。

南韓電商G Market統計，10月31日至11月6日驅蟲、殺蟲用品銷量比去年同期暴增813%，寢具清潔劑增610%，防水防蟲罩增111%，蒸氣清潔器增25%。飯店業者展開預防作戰，例如樂天度假村向全國據點宣導清潔SOP，寢具、床墊用攝氏70度熱水清洗或高溫高壓蒸氣消毒。

日媒《Friday》8日引述兵庫醫科大學教授夏秋優說法指，2005年日本已有床蝨引發皮膚炎病例。如今床蝨抗藥性強很難消滅，新冠疫情穩定後往來旅客大增，日本恐落入法國蟲災處境。床蝨會躲在衣服、文件、行李箱「登陸」日本」，白天藏身家具、床鋪等傢飾的縫隙休息，晚上出沒吸食人血，室溫暖和的住家對牠們而言宜居且無天敵，雌蟲交配後一生可產卵逾200顆，繁殖迅速。

人遭床蝨叮咬後1到2天才有自覺，難以確定何時何地遇「蟲吻」。夏秋優建議在自家、飯店房間用「裝睡戰法」偵測，利用床蝨夜間活動特性，關掉照明、露出手腳躺下，20到30分鐘後開燈，若手腳或寢具現蟲蹤，代表附近有大量床蝨。