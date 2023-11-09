日本的牛丼連鎖店「松屋」最近因其調味料的英譯引發了一些爭議。他們的3種不同口味的醬料都被統一翻譯成了「Yakiniku Sauce」（烤肉醬）外國消費者選用到不習慣的口味，松屋表示，他們會真誠地接受各方意見，包括考慮更改英譯等問題。

根據《BuzzFeed Japan》9日報導，這些用於在店內蘸肉的調味料總共有3種口味，分別是甜味、燒烤味和柚子醋味，但英文翻譯卻都被標注為「Yakiniku Sauce」，這讓不懂日文的顧客無法區分這3種醬料的不同口味。

由於一些日本網友在社交媒體上提出了這個問題，引發了熱議。一些網友評論說：「所有的醬料都叫做Yakiniku Sauce，對外國人不夠友好」，「完全忽略了來日本的外國客人的需求」。

還有一些網友認為在標注「柚子醋」的時候使用「Yakiniku Sauce」可能有些誤導外國客人。

松屋食品公司的公關負責人接受採訪時表示，目前在全日本大約1000家分店的調味料上都使用了相同的英譯，正如之前所述。由於有近千家分店，他們無法具體說明何時會進行更改，但他們會將這個問題列為未來需要考慮的事項，包括考慮更改英譯等。