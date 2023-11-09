網紅Joeman因吸食、持有大麻引起風波，Joeman發出道歉影片表情嚴肅的跟觀眾、粉絲道歉，不過這卻也引起另一起風波，道歉影片發布後受到許多圈內好友聲援，阿滴在IG上轉發貼文，留下12字送暖，但因為這個舉動，讓粉絲感到不舒服，認為阿滴這樣聲援Joeman是不對的，部分粉絲甚至揚言要退追蹤，阿滴稍早回應「最近的討論我都有看到也理解大家在意的點，以後會更注意自己未來的發言」。

阿滴留言回應網友。 （圖／阿滴 YT）

阿滴和Joeman交情一直不錯，私下也時常吃飯聚會，所以在Joeman發出道歉影片後，阿滴轉發對方影片為他打氣，但這樣的舉動遭炎上，認為是錯誤示範，公開鼓勵犯罪。網友在阿滴的YT頻道上留言：「蛇鼠一窩是在挺什麼？明明知道在台灣就是犯法，還是要碰...」，阿滴留言表示：「我限動寫說要Joeman『整理情緒 面對錯誤 邁向未來』，被一些人解讀成我在挺犯罪，我覺得這曲解了我的本意。我只是想鼓勵朋友好好的面對錯誤。不合法的事情就不應該做。」

魚乾發文止血。 （圖／魚乾 IG）

多次與Joeman合作的魚乾，在Joeman發道歉影片後，也在IG轉發力挺遭網友抨擊，也回應表示：「絕對沒有贊同違法行為，我應該表達得更加清楚堅定，之後我會更加謹言慎行，非常抱歉，對不起。」