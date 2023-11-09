威力彩自從中秋加碼2億之後頭獎一直都沒有開出，截至今（9）日已連續12期槓龜。台彩表示，下期（11月13日）啟動感恩加碼活動，威力彩頭獎直接加碼2億元，料將吸引更高買氣，預估銷售2.4億至2.8億元，頭獎累積金額預估上看8.2億元。

威力彩今晚開出第112000090期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、05、08、23、24、26，第二區中獎號碼為05。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

威力彩上看5.4億！4星座、4生肖財運噴發 中獎訣竅曝
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