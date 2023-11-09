被後方駕駛按喇叭，停下來查看狀況竟變危險駕駛？日前有重機騎士停等紅綠燈時，燈號才剛轉綠後方車輛就馬上按喇叭，讓他以為有突發事件停下查看，卻因此被認定屬於危險駕駛，引起網友討論。

據《TVBS》今（9）日報導，一名重機騎士透露，4月在台中停等紅燈時，燈號剛轉綠要起步，後方駕駛馬上按喇叭，他本以為有突發狀況停下查看，最後被法官認定是危險駕駛，不只遭罰1萬8千元，還被吊扣駕照6個月，讓他超無奈。

案件曝光後引起PTT網友討論，不少人認為「忽然被叭真的會嚇到不敢動」、「才剛綠燈就被叭，誰都會看一下吧」、「這狀況一定會停下來看的吧」、「很討厭這種一綠燈就叭叭叭的」、「這喇叭按太快了吧」、「轉綠燈後還有一台車剛過去，正常會等啊」、「這招不管誰按喇叭，都很有機會停超過五秒吧」。

不過也有另一派人說「雖然後面秒叭很無理，但停5秒絕對是故意」、「看起來不是嚇到，是不爽」、「起碼也左右看才符合描述，這看起來就不爽嘛」、「回頭看一眼，不用停到隔壁都過4台車吧？」