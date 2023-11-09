民進黨總統參選人賴清德8日在中常會公開表示，未來陸生將能比照外籍生納入健保，最快明年九月上路。對此，媒體人黃揚明表樂見賴提出這政策，大酸「只有民進黨支持，才不是親中賣台」，並翻出11年綠營反對陸生納保的新聞，以及7年前總統蔡英文拍板陸生納保，稱立法院民進黨團將提出修正法案，但國會過半7年，至今還沒實現。

賴清德8日在民進黨中常會上主動拋出，讓陸生也能納入健保，最快明年9月上路。不過在野黨也批評，過去因深綠反對，陸生納保已經卡關12年，民進黨今是昨非，是為選舉不擇手段。衛福部長薛瑞元則表示，確實初步有規劃，但未完全定案，一直都有檢討，因討論告一段落，大家覺得成熟才往前再跨一步。

媒體人黃揚明9日在臉書表示，「原來前陣子民進黨宜蘭立委參選人拋這個議題，是暖身。樂見賴清德喊出這個政見，畢竟凡是兩岸相關政策，只有民進黨支持，才不是親中賣台。」

據《中時》報導，民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇競辦3日主張大陸籍學生納入健保，當選立委後會極力推動，並指出陸生納保問題因根據《兩岸人民關係條例》，陸生來台是停留，不是居留，衛福部應函釋施行細則，盡速讓陸生納保。

黃揚明也在留言貼出民進黨對陸生納保態度的相關新聞，11年前「綠稱陸生納保不公平 藍諷縫中必反」、「潘孟安：陸生沒繳稅 健保費比台灣人低」。以及７年前「蔡英文拍板陸生納健保 保費全額自負」，黃揚明也酸說，「國會過半至今還沒實現」。

據《中時》2016年報導，總統蔡英文在執政決策協調會議決定，將中國大陸來台就學的學生，比較僑外生納入健保。時任行政院長林全也表示，民進黨對「外來生待遇一致」的立場，沒有改變。

報導也提到，陸委會曾在2012年提出中國大陸學生來台就讀時納入全民健保的政策，但因涉及修改兩岸人民關係條例，必須經由立法院審查。經過執政決策協調會議充分交換意見後，立法院民進黨團將提出全民健康保險法修正案。