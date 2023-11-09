前中歐商會主席伍德克受訪時表示，歐洲將經歷一場來自中國的汽車海嘯，由中國汽車製造商帶來的殘酷價格戰已近在眼前，唯一的解決之道是讓中國汽車廠到歐洲來建廠，同時要求中國對歐洲汽車廠更加開放市場。

據《德國之聲》報導，一向對中國直言不諱的前中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）接受《新蘇黎世報》專訪時指出，中國汽車行業出口呈現榮景是目前中國低迷經濟的少數亮點之一，他警告西方汽車製造商：「一場殘酷的爭奪戰已近在眼前」。

伍德克表示，目前中國的汽車出口是一個蓬勃發展的產業，近年來該國已具備每年生產5000萬輛汽車（包含燃油車和電動車）的產能，而其中約有2700萬輛可供出口。而儘管目前中國遭遇運輸瓶頸，一旦未來更多貨機、貨船投入運輸，「我們將經歷一場來自中國的汽車海嘯，這會為汽車行業帶來殘酷的爭奪戰和價格戰」。

上個月，歐盟宣佈對中國電動車開啟反補貼調查。對此，伍德克表示，歐洲面臨的困境是：「我們實際上已決定從2035年起禁止使用內燃機，我們是否仍要對綠色技術築起防護牆？我們是想用中國的產品來應對氣候變化，還是想對它們課稅？」

伍德克認為，讓中國企業如寧德時代在歐洲建廠是目前唯一的解決方案，他們在電池等領域的技術領先歐洲多年，能帶來專業知識並協助建立供應鏈。「在我看來，只有在中國企業的幫助下，才能將這些工作留在歐洲。當然，中國也需要向歐洲公司更加開放市場。