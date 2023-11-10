美利達今年以來因為配合客戶去化庫存，無論傳統自行車或是電動輔助自行車（E-Bike），出貨量能同步減少，前三季合併營收225.29億元，年減14.6％；由於業外收益大幅縮水，稅後純益19.95億元，EPS 6.67元，較去年同期的EPS 10.32元、獲利年減逾三成。

美利達行銷本部副總經理鄭文祥表示，第三季可說是自行車產業鏈的最谷底，「第四季再差也不會比第三季差」，但第四季將持續以去化庫存為優先，2023年營收與獲利表現相對保守；不過，美利達預期自2024年第二季起，隨著庫存逐漸回到健康水位，出貨量將逐季攀升，尤其看旺中國市場可望維持成長態勢，歐美E-Bike市場的需求也將穩健復甦。

此外，日馳前三季合併營收8.52億元，年減50.4％，稅後純益0.74億元，EPS 1.24元，日馳董事會決議今年H1每股配息0.6元；利奇前三季合併營收14.78億元，年減逾64％，稅後純損0.72億元，較去年同期由盈轉虧、每股稅後純損0.32元。