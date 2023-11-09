民進黨總統參選人賴清德9日接受節目專訪，在場來賓對於他的髮型相當好奇，賴清德說，「今天我如果沒有從政我可能頭髮會更長」。

賴清德今接受Real Talk節目專訪，接受與會年輕人提問，被問到，「這次宋楚瑜先生沒有出來參選您覺得有點可惜嗎？」賴清德說，他沒有想過這個問題，「因為我也沒有跟他選過」，尊重宋楚瑜先生。

有人被問到，「會不會在PTT上去看抨擊你的留言？」賴清德說，其實他沒有在看PTT；至於Dcard偶爾會看，因為他的行程真的很忙；被追問有看到網路留言怒火中燒的時候？他說，也還好。

賴清德補充，他真的不是在強調，自己的態度有多好；第一個他真的沒有在看，第二個是即使有看到，也覺得對方立場不同，可以理解。

被問到今年統一獅前一陣子又出局了；賴清德說，「我想餅總（統一獅總教練林岳平）一定要加油」。

面對藍白合的不確定性怎麼調適自己的心情？還有政黨選舉的策略？他說，「我們還好」，因為一開始就設定一對一的狀況，就是PK，一對一PK的狀況在做準備。

大家最好奇的就是他一頭濃密烏黑的頭髮，被問到有染嗎？他說，「我有染」。 至於若幫他改造，金城武、孔劉、朴敘俊、強尼戴普，會想要哪一個？結果賴清德選了中長髮的金城武髮型認為，「這個可以」，但他說，「我從政是不行，今天我如果沒有從政我可能頭髮會更長」。

他說，但是因為現在他如果稍微頭髮長一點，就有民眾打電話來，或是朋友打電話來，「你頭髮要剪了」，要不然就是太太也會說，「你應該要去剪頭髮」，「其實我的頭髮，如果稍微長一點 應該會更好看」，但是有很多人都叫他要剪短一點比較有精神。