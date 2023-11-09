從演藝圈淡出之後轉向經營直播的「法拉利姐」張婷婷，今（9）日下午5時許，前往三重光明派出所報案，因有網友私訊，不但以「死人妖」、「畜生狗人妖」等詞語謾罵外，更恐嚇拿開山刀殺她，她遂前往派出所提告恐嚇及妨害名譽。

法拉利姊（張婷婷）遭網友威脅。（圖/翻攝臉書張婷婷(法拉利姐) ）

張婷婷因2012年10月間，將法拉利跑車違停在紅線遭到民眾用刀刮花而登上新聞版面，更因一句「美女的車也敢刮」，加上極為沙啞的嗓音，一度引發討論，也被戲稱「法拉利姐」，她也因此跨入演藝圈，不過星途並不順遂，近年已逐漸淡出，轉型以經營粉絲團及直播為主。

不過張婷婷今日再度登上新聞版面，原因是她在粉絲團接獲網友私訊，「畜生狗人妖，有夠醜。出門小心點別被我遇到我定拿開山刀殺你」、「死人妖！你們全家都感到可悲！他媽的有夠醜。你們全家人出門要小心點還有你的經紀人 別遇到我這個瘋子一定殺你全家人跟經紀人 知道嘛！這幾天會去鬧你住地方。也會等你出現了殺你跟經紀人，他媽的的走著瞧」讓她心生畏懼，因此親赴派出所報案提告恐嚇及妨害名譽。

警方表示，全案依規定受理，後續查調相關涉嫌人資料後通知到案說明，依法究辦。