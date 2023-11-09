2024總統大選持續倒數，民眾黨總統參選人柯文哲8日拋出3份全贏的內參民調，讓外界擔憂藍白合破局。柯競辦總幹事黃珊珊9日晚間表示，如果無心，何須在內參民調問卷題目中強調「整合成功」，柯文哲、競選團隊、民眾黨在過去一個月，甚至在未來正式登記參選之前，都會秉持「用務實、理性、科學的方法，找出最強候選人，實現政黨輪替」這樣的原則，不預設任何立場，與國民黨討論如何進行合作，讓民意在投票日做出最好選擇。

黃珊珊9日晚間在臉書表示，為了完成政黨輪替的目標，民眾黨在如何找出在野陣營最強候選人的方式上做了許多努力。雖然雙方意見往來頻繁，雖然柯文哲已經三度退讓，但始終還沒辦法取得非常完整的共識。

針對近日公布的內參民調，黃珊珊說是參考2020年民進黨總統初選 (手機市話比=50%：50%) ，以及今年5月國民黨總統初選 (手機市話比=30%：70%) 的方式，選擇手機佔比較小的抽樣比例，自行委託三家民調機構來進行全民調。委託的民調機構，有幫國民黨執行過總統初選民調的世新大學、有幫民進黨執行過總統初選民調同時也是國民黨5月參採13家外部民調之一的趨勢民調，也有替台北市政府做過施政滿意度調查的求真民調，一切可受公評。

黃珊珊指出，最主要的問卷題目是「明年的總統選舉，如果國民黨與民眾黨整合成功，合推一人參選………」在此前提下比較候選人的民意基礎，如果無心，何須強調『整合成功』，民眾黨深刻了解有6成民眾支持政黨輪替，因此希望藉此找出最強候選人實現政黨輪替。

對於外界指稱民調誤差過大、加權過多、不夠公正，黃珊珊也說，9日已經請競辦發言人向大眾解釋抽樣方法、加權方式等「民調科學」的細節，希望能夠釐清各界的諸多誤解，也已經請這三家受委託的民調公司，提供更詳盡的步驟說明，只希望去除偏見、留下真實，為台灣謀求更長久的福利。

黃珊珊強調，柯文哲、競選團隊、民眾黨，在過去一個月，甚至在未來正式登記參選之前，都會秉持著「用務實、理性、科學的方法，找出最強候選人，實現政黨輪替」這樣的原則，不預設任何立場，與國民黨討論如何進行合作，讓多數民意可以在明年1月13日做出最好的選擇。