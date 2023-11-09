藍白兩黨為2024總統候選人誰正誰副陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲堅持以全民調方式，並表示若在誤差值內，自己願當副的。對此，前立委郭正亮9日就表示，「我聽到國民黨的一些朋友表示，他們怕民進黨會進來灌票，我就再問國民黨朋友說，你確定會灌給柯文哲嗎？國民黨他們擔心用全民調的邏輯，是民進黨會進來灌，因為雙方差距沒有很大，就認為這樣會失真」，引發討論。

郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中表示，「侯友宜說『據我了解，我的民調是領先一段』，他就為了反駁柯文哲那三個民調，既然領先一段，為什麼不願意全民調呢？」郭正亮坦言，「這就是民眾黨無法理解的部分，後來我也聽到國民黨的一些朋友表示，他們怕民進黨會進來灌票，我就再問國民黨朋友說，你確定會灌給柯文哲嗎？」

郭正亮最後也坦言，「我不知道，但這個邏輯下來推，國民黨他們擔心用全民調的邏輯，是民進黨會進來灌，因為雙方差距沒有很大，就認為這樣會失真」。